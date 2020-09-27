В Калининградской области объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

Фото: СК РФ

Власти Калининградской области объявили траур по погибшим в ДТП с участием рейсового автобуса и песковоза. Об этом рассказал руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Губернатор Антон Алиханов побывал на месте аварии, после чего сразу же отправился в больницы, где сейчас находятся пострадавшие. Всем семьям погибших в ДТП будет оказана материальная помощь. Понедельник 28 сентября в регионе объявлен траурным днем", – добавил Лысков.

Авария произошла в районе поселка Кумачево на дороге Переславское – Янтарный. В результате столкновения погибли семь человек, среди которых ребенок 2011 года рождения. Еще 10 человек получили травмы.

По предварительным данным МВД, виновником аварии стал автобус, который выехал на встречную полосу. На месте происшествия работают спасатели и медицинские работники. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.