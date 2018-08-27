Подозреваемый в убийстве девочки в Москве мог ее отравить

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Следователи установили предварительную причину смерти девочки, тело которой нашли возле дома в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Но словам собеседника агентства, несовершеннолетняя могла скончаться от асфиксии неясного происхождения. Предположительно, мужчина, с которым они распивали спиртные напитки, подсыпал ей вещество неизвестного происхождения.

Тело девочки 2003 года рождения без видимых телесных повреждений обнаружили утром 26 августа вблизи жилого дома на улице Подвойского. Следствие установило, что ночью девочка находилась в одной из квартир этого дома с мужчиной 1974 года рождения.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый вынес подростка на руках из подъезда, положил на землю и вернулся домой. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления 43-летний Владислав задержан.