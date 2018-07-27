В МВД рассказали о приметах напавшего на полицейского в центре Москвы

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В МВД рассказали о приметах напавшего на полицейского у здания посольства Словакии в центре Москвы. В частности, он имеет порезы на правой ладони, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленник имеет славянскую внешность, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см. Был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины, на голове черная вязаная шапка.

Сейчас устанавливается личность преступника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Нападение произошло около 15:00 в районе дома № 33 по 1-й Брестской улице в Тверском районе, у здания посольства Словакии.

Неизвестный мужчина ударил полицейского острым предметом, после чего скрылся. Полицейского госпитализировали.

Пострадавший является командиром взвода полка полиции по охране диппредставительств и консульств.