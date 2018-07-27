Мужчина за ночь попытался изнасиловать трех девушек в Москве

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Полицейские на западе столицы задержали молодого человека, которого подозревают в нескольких покушениях на изнасилование, передает Агентство "Москва".

По информации столичного главка, в ОВД "Можайский" поступили заявления от трех девушек, которые рассказали, что в разное время ночью неизвестный молодой человек напал на них и попытался изнасиловать. У одной из потерпевших злоумышленник отобрал мобильный телефон.

"Полиция задержала подозреваемого на улице Барвихинская", – отметили в МВД.

Против 23-летнего молодого человека возбудили уголовные дела. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства совершенных преступлений.

Ранее в Москве задержали пьяного мотоциклиста, который совершил 83 нарушения ПДД.