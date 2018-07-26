В Москве задержали мотоциклиста, совершившего 83 нарушения ПДД

26 июля, 16:44
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
На северо-западе столицы задержали мотоциклиста за езду на красный свет. При проверке документов выяснилось, что за последние 1,5 года байкер совершил 83 нарушения ПДД, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, задержанный не имеет соответствующей категории для управления мотоциклом, а регистрация его транспортного средства прекращена.
За совершенные в 2017 и 2018 годах нарушения мотоциклиста привлекали к административной ответственности, он был оштрафован на общую сумму около 100 тысяч рублей.
При задержании мотоциклист пытался скрыться, однако его удалось остановить на улице Академика Курчатова. Мужчина оказался пьян и отказался проходить медицинское освидетельствование.
Байкера арестовали на 10 суток и оштрафовали. После отбывания наказания его ждут новые судебные заседания.
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