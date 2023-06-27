Замглавы погранслужбы Украины возглавлял браконьерскую ОПГ в Запорожье – СМИ

Фото: Госпогранслужба Украины

Заместитель начальника погранслужбы Украины Сергей Сердюк возглавлял банду браконьеров в Запорожской области, а на момент начала спецоперации (СВО) на Украине эвакуировал тех, кто работал на него, а также откупил их от мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Получены сведения о незаконной деятельности генерал-майора Сергея Ивановича Сердюка. До начала СВО он через свое доверенное лицо, начальника 8-го пограничного отряда Бердянска, а также при координирующей роли начальника Государственного агентства рыбного надзора Украины Олега Сергеевича Бездугянова создал ОПГ, занимающуюся браконьерством", – рассказал агентству источник в правоохранительных органах.

Преступная группа занималась браконьерством, в частности, граждане незаконно вылавливали креветок и рыбу в Азовском море и на территориях национальных парков, отметил сотрудник.

После начала СВО Сердюк смог вывезти всех участников ОПГ в безопасную зону на территории Украины. Помимо этого, он дал взятку, которая позволила откупить всех участников ОПГ, в связи с чем они не отправились в ряды мобилизованных и продолжили заниматься незаконной деятельностью, добавил источник.

По словам собеседника, собранные российскими правоохранительными органами доказательства представляют собой свидетельские показания и другие материалы, имеющие отношение к ОПГ.

Ранее сообщалось, что военный комиссариат Черниговской области обязал мужчин региона явиться в военкомат в течение 10 дней. Отмечалось, что все граждане от 18 до 59 лет, находящиеся на воинском учете, обязаны явиться в местные ТЦК для уточнения их пригодности к военной службе.

Как следует из документа, граждане, уклоняющиеся от постановки на воинский учет и призыва по мобилизации, несут административную и уголовную ответственность.



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