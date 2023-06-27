Реверсивное движение запустили в районе ДТП на самарской трассе

Фото: телеграм-канал "МВД Самарской области"

Реверсивное движение организовали в районе ДТП на федеральной трассе в Самарской области, где ранее погибли шесть человек и еще восемь пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

"Ограничение движения на вышеуказанном участке автомобильной дороги в связи с дорожно-транспортным происшествием было с 01:10 (00:10 мск), в 06:45 (05:45 мск) организовано реверсивное движение", – сказано в сообщении.

В экстренных службах уточнили, что погибшие и пострадавшие в ДТП являются, по предварительной информации, гражданами Киргизии и Узбекистана. Также, по предварительным данным ГИБДД, погибший гражданин Киргизии за рулем Hyundai Elantra выехал на встречную полосу.

В полиции заявили, что водители обеих машин ранее неоднократно нарушали ПДД, за что привлекались к административной ответственности. Полиция установила личности всех участников аварии, кроме одного пострадавшего, который находится без сознания.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, еще шесть находятся в состоянии средней тяжести. Информация об этом появилась в телеграм-канале Минздрава России.

Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 27 июня примерно в 01:30 на 110-м километре автодороги А-300 произошло столкновение автомобилей Honda Stepwgn и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибли шесть человек, еще восемь с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

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