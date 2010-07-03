МВД опровергло информацию о жившем в берлоге мужчине

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Информация о мужчине из Тывы, который месяц жил в берлоге медведя со сломанным позвоночником, является фейком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.

Эти сведения появились в СМИ и соцсетях. Журналисты говорили, что его нашли охотники с собаками и передали в больницу. Однако более точные данные не указывались.

Был опубликован снимок с изможденным мужчиной. Со ссылкой на потерпевшего журналисты утверждали, что на него напал медведь и прикопал его "на консервы".

"Запрашивали информацию в минздраве региона – в наших лечебных учреждениях такого пациента не поступало", – пояснили в МВД.

Фотография же использовалась несколько лет назад. Тогда герой на ней представал в роли человека, пострадавшего от наркотиков.