СК проверит информацию о живущих в бараке 45 лет жителях Красногорска

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В Красногорске начали проверку информации о нарушении жилищных прав горожан, сообщает пресс-служба СК РФ по Подмосковью.

14 июня на федеральном телеканале рассказали, как местным жителям приходится жить в ветхом бараке без фундамента и коммуникаций. Туда их заселили временно 45 лет назад. По периметру всего дома видна плесень, а здание имеет статус памятника федерального значения.

Зимой в Татарстане жительницу Зеленодольска с тремя детьми хотели оставить без жилья и средств к существованию. Дом, в котором жила семья, признали аварийным. Он подлежит сносу.

По словам женщины, власти не давали ей квартиру взамен утраченной, предлагая лишь взять жилье в ипотеку. При этом в мэрии сказали, что предложили семье все законные варианты переселения, но мать ото всех отказалась.

