В Зеленодольске выселяют на улицу мать с тремя детьми

Многодетная жительница города Зеленодольска в республике Татарстан Миляуша Терскова вместе с тремя детьми скоро окажется на улице без жилья и средств к существованию. Дом, в котором сейчас проживает семья, признан аварийным и подлежит сносу. По словам женщины, власти не дают ей квартиру взамен утраченной, предлагая лишь взять жилье в ипотеку. При этом в мэрии города отмечают, что предложили семье все законные варианты переселения, но мать ото всех отказалась. Терскова не первый год судится с властями. 25 февраля Верховный суд должен поставить точку и определить, получит ли семья иное жилье. Мы собрали для вас все подробности этой истории.

Фото из личного архива Милуяши Терсковой

Из "сталинок" в сугроб

В Татарстане сейчас работает "республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда". Оказалось, что тысячи граждан республики живут в аварийных домах. Чтобы улучшить их жилищные условия, власти предлагают им взять новое жилье в ипотеку, коммерческий или социальный найм. Недовольные программой жильцы утверждают, что на деле оказываются в статусе "бомжей" и должны заплатить властям за то, чтобы вновь обрести дом. В такой ситуации оказалась и Миляуша из Зеленодольска вместе с тремя сыновьями.

Справедливости ради – власти региона утверждают, что готовы к диалогу. "У нас эта программа давно идет, многих расселили, до сих пор все были довольны. К нам пока недовольные не обращались", – рассказал порталу Москва 24 заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.





Равиль Ахметшин Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель РТ в РФ Если есть проблемы – пусть обращаются к нам, мы каждого выслушаем, обязательно дадим ответ, что, почему и как. По каждому случаю будем отдельно разбираться. Направляйте всех к нам.

Миляуша купила однокомнатную квартиру в одном из двухэтажных домов на улице Союзной в сентябре 2011 года. Местные называют эти здания "сталинками". На приобретение жилья женщина потратила 700 тысяч рублей. К счастью, половину суммы она смогла погасить с помощью материнского капитала, полученного за второго ребенка.

"Хотя я могла на 350 тысяч купить комнату в общежитии, решила ради детей все же приобрести полноценную квартиру, поэтому добавила 350 тысяч из собственных средств. Квартира небольшая – всего 25,5 квадратного метра, но это лучше, чем ничего. А за последующие годы в ремонт и благоустройство помещения я вложила еще 103 тысячи материнского капитала", – говорит Терскова.

В 2014 году, когда родился третий сын, женщина попыталась приобрести квартиру побольше – в такой же двухэтажке по соседству, площадью 70 квадратных метров. Но органы опеки отказались выделить на это деньги из материнского капитала. В однушке Терсковых отопление центральное, а в квартире побольше – индивидуальное. Поэтому обмен не был признан улучшением жилищных условий.

И все бы ничего, но в 2016 году Миляуше пришла повестка, из которой она узнала, что ее дом был признан аварийным всего через два месяца после того, как она купила в нем квартиру – еще в 2011 году. Местный исполком подал на жителей дома в суд с требованием о выселении.

В распоряжении редакции оказалось письмо из прокуратуры Республики Татарстан, в котором Миляуше сообщили, что суд постановил изъять путем выкупа ее квартиру, присудив семье компенсацию размером 281 тысяча 61 рубль – всего по 11 тысяч за каждый квадратный метр жилья. Сумма переведена на депозитный счет нотариуса.

Также Терсковых поставили в очередь в качестве нуждающихся в жилом помещении. Сейчас, согласно документу, многодетная семья на 869 месте в списке. В письме прокуратуры также указано, что еще в сентябре 2018 года Зеленодольский суд постановил принудительно выселить Терсковых, однако предоставить семье вне очереди квартиру по договору социального найма.

Фото из личного архива Милуяши Терсковой

Война за метры

По словам Миляуши, ее устраивает вариант социального найма. Женщина объяснила, что по нему один квадратный метр жилья обойдется семье всего в 16 рублей в месяц. Так, за квартиру площадью 72 квадратных метра многодетной матери придется платить только одну тысячу сто пятьдесят два рубля – вполне приемлемую сумму.

Но исполком обратил внимание женщины на то, что суд присудил ей жилье "по договору социального найма площадью не менее занимаемой ранее". Поэтому, раз необязательно увеличивать площадь, семье предоставят квартиру не больше нынешней – лишь 25,5 квадратного метра. Свое решение сотрудники исполкома подтвердили порталу Москва 24. Терскова расценила это как "издевательство", и подала иск в Верховный суд с требованием предоставить многодетной семье квартиру не менее 72 квадратных метров. Исполком, в свою очередь, подал встречный иск.

"Терскова хочет квартиру большей площади – 18 квадратных метров на человека. Квартиру, равную по площади нынешней, она даже смотреть не захотела. Но в республиканской программе по переселению из аварийного жилья вообще нет категории многодетных. Только жильцы аварийных домов", – пояснил порталу Москва 24 начальник отдела по связям с общественностью аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Денис Анисимов.





Денис Анисимов Начальник отдела по связям с общественностью аппарата Совета Зеленодольского муниципального района Если бы ей присудили 40 или 50 квадратных метров, мы бы ей такую квартиру предоставили.

Миляуша жалуется, что заседания Верховного суда постоянно откладываются. Ближайшее намечено на 25 февраля. "По жилищному законодательству ей положено социальное жилье как нуждающейся многодетной матери, она стоит в очереди. Сейчас все должен решить Верховный суд, но все затягивается, уже два месяца заседания откладываются", – сказала порталу Москва 24 адвокат Терсковой Инна Гринева.



Инна Гринева Адвокат Тем временем семью вот-вот выкинут на улицу. Если вдруг Верховный суд не отменит решение зеленодольского, то тогда многодетной семье вообще негде будет жить.

Варианты жилья

Исполком также предложил Терсковым поселиться во временном арендном жилье общей площадью 81 квадратный метр. Согласно документу, "в указанном жилом помещении проведены ремонтные работы, помещение отвечает всем санитарным и техническим нормам". Сама Миляуша рассказывает, что когда увидела квартиру, то наотрез отказалась переезжать. "Предыдущие жильцы всю квартиру разбили, стены и батареи черные, полы черные, все поломано и разорвано, находиться там невозможно. К тому же после апреля мне все равно переезжать оттуда придется, либо брать эту квартиру в непосильную ипотеку", – констатирует многодетная мать.

Как рассказала Миляуша, в исполкоме ранее ей предложили еще несколько вариантов переселения. Первый – приобрести квартиру площадью 18 квадратных метров на сумму компенсации. К сожалению, на большее 281 тысячи рублей не хватит. Многодетной матери также предложили взять ипотеку или коммерческий найм. Но у 38-летней женщины нет денег на жилищные кредиты.





Миляуша Терскова Многодетная мать из Зеленодольска В 18 метров я тоже переезжать не захотела. Там разве только стоя вместе с тремя детьми спать. А при зарплате в 10 тысяч рублей я не потяну ни ипотеку, ни коммерческий найм, по которому я к тому же не смогу стать собственником жилья.

В мэрии подтвердили порталу Москва 24, что семью Терсковых, тем не менее, поставили в очередь в качестве нуждающейся в жилом помещении. Под номером 869. Однако в мэрии не сообщили, сколько Миляуше ждать квартиру.

Все по справедливости

Фото из личного архива Милуяши Терсковой



Согласно информации портала муниципальных образований республики Татарстан, РТ признает постановление правительства РФ от 2005 года, согласно которому на одного человека должно приходиться 18 квадратных метров жилплощади. Однако, как сообщили в мэрии, в программе по переселению из аварийного жилья этот факт никак не учитывается.

"По закону она (Терскова. – М24) имеет право претендовать на бесплатную квартиру нормальной площади. Но по непонятным мне причинам в Татарстане сложилась служебная практика, по которой людей лишают права на бесплатное жилье, предлагая им приобретать квартиры взамен утраченных только за свои деньги (ипотека, коммерческий или социальный найм – М24). В соседних регионах все по-другому", – сказал порталу Москва 24 еще один адвокат Миляуши Сергей Сычев.

По словам Сычева, согласно правилам предоставления материнского капитала, квартира в аварийном доме находилась в собственности не только у Терсковой, но и у ее детей. Поэтому без разрешения органов опеки она не может даже сумму компенсации на что-либо потратить.



Сергей Сычев Адвокат Местные власти считают, что это справедливо. Ведь они выселяют Терсковых, как они считают, из ветхого жилья, спасают жизни ей и ее детям.

Средний, девятилетний сын Миляуши серьезно болен. До 2016 года он считался инвалидом. "Из-за болезни мальчик пережил 17 наркозов, семь сложных операций и три сепсиса (заражения крови). Из-за всего этого – плохой слух, плохое зрение и задержка психического развития. Могу работать только уборщицей, чтобы в любой момент иметь возможность примчаться к ребенку", – рассказывает Терскова.

Она добавила, что до 2016 года ее семья стояла в очереди на внеочередное жилье по инвалидности сына. Однако когда Терсковы оказались на 16-м месте в списке, с мальчика инвалидность сняли, а из очереди исключили. "Инвалидность продлить можно, но из-за постоянных судов я никак не успеваю это сделать", – жалуется Миляуша.

Фото из личного архива Милуяши Терсковой

"Спим в верхней одежде"

"Чувствую себя обманутой. Хотела обеспечить детей жильем, а теперь ни квартиры, ни материнского капитала – весь сгорел из-за маленькой компенсации. Я ведь на покупку и благоустройство квартиры из него 453 тысячи перевела, а вернут только 281 (тысяч рублей. – М24). И это без учета вложений личных средств", – подсчитывает женщина.

Многодетная мать уточнила, что ее аварийный дом уже готовят к сносу: снимают двери, люки, батареи. В квартирах, из которых жильцы уже съехали, снимают окна. По ночам так холодно, что Миляуше с детьми приходится спать в верхней одежде.

Отчаявшись получить поддержку властей Зеленодольска, женщина написала письмо в Государственную думу РФ. На ее просьбу о помощи откликнулся депутат Гаджимурад Омаров. Он взял дело Терсковых на личный контроль.

"Я в курсе этой проблемы. К сожалению, таких ситуаций много, не только в Татарстане, но и в других субъектах. Мы сделаем все, что возможно в рамках правового поля. Мы обратимся к Генпрокурору, в Следственный комитет (СК) РФ – все структуры, какие только можно, задействуем для того, чтобы хоть как-то защитить права этой женщины, этой семьи", – сказал Омаров порталу Москва 24.

По его словам, "все законами не пропишешь", но у людей всегда должны быть "совесть и человеческое достоинство".





Гаджимурад Омаров Депутат Госдумы А тут мы имеем дело с людьми, которые выселяют многодетную мать, понимая, что ее некому защитить.

Еще один обнадеживающий факт: председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку действиям и бездействию местных властей, а также изучить жалобы граждан Зеленодольска относительно исполнения программы по переселению. Возможно, с такой поддержкой семье Терсковых все же удастся получить то жилье, о котором она мечтает.

Мария Шустрова