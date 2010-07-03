СК проверяет сообщение об избиении 10-летнего мальчика на юге Москвы

Следственный комитет начал проверку информации об избиении 10-летнего мальчика мужчиной на детской площадке в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по городу Юлию Иванову.
"Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – рассказала Иванова.
Инцидент произошел на одной из площадок на юге Москвы. Как сообщалось ранее, гуляющий на детской площадке школьник произнес нецензурное слово, после чего находившийся рядом мужчина начал кричать на детей, а после ударил одного из них несколько раз ногой. Пострадавший мальчик был доставлен в детскую городскую больницу.
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