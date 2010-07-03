СК проверяет информацию об избиении подростка санитарами психбольницы

Следственный комитет проверяет информации об избиении подростка санитарами психбольницы в школе на севере Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлию Иванову.
"Из информационного сообщения на одном из интернет-сайтов следует, что прибывшие по вызову в одну из столичных школ на севере Москвы санитары психиатрической больницы избили 15-летнего школьника и пытались насильно увезти его в медицинское учреждение", – рассказала Иванова.
По факту происшествия была организована доследственная проверка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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