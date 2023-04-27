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Выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале.

По его словам, утром горожане почувствовали резкий запах на территории автозаправки. Спасатели провели замеры предельно допустимой концентрации веществ. После анализа стало известно, что показатели не превышены. В МЧС по Кировской области подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Соколов поделился, что на территории ЧП работают все профильные службы. В городе организовали заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины. На завтра назначил заседание областной комиссии по ЧС. Для разбора ситуации приглашены все службы, вызваны директора предприятий", – написал глава региона.

Ранее сообщалось, что правоохранители возбудили уголовное дело в результате травмирования 9 человек при проведении мероприятий на газовой скважине в Якутии после выброса газовой смеси с последующим пожаром. ЧП случилось на территории добычи в 6 километрах от села Тас-Юрях Мирнинского района.