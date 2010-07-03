Стрельба в синагоге произошла в Калифорнии

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Полиция города Сан-Диего в Калифорнии задержала подозреваемого в стрельбе в местной синагоге. Об этом шериф города Билл Гор написал в Twitter.

Сейчас предполагаемого преступника допрашивают стражи порядка. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Из них четверых отвезли в больницу.

Других подробностей инцидента не приводятся.