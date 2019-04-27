В строящемся здании СКР в Москве потушили пожар после короткого замыкания

Очевидцы сообщили о возгорании в здании Следственного комитета в Москве. В Сети появился снимок с места происшествия.
В МЧС рассказали, что возгорание к настоящему моменту уже ликвидировано. По информации "Интерфакса", произошло короткое замыкание под облицовочной плиткой на втором этаже строящегося здания по адресу Технический переулок, дом 2.
Сотрудники учреждения справились с пожаром самостоятельно. Данных о пострадавших нет.
Ранее очевидцы рассказали о пожаре в Сокольниках. Огонь заметили рано утром в субботу, 27 апреля, на территории парка. По данным МЧС, горело одноэтажное деревянное здание, по всей видимости, летнее кафе. Огонь охватил 120 квадратных метров.
Кроме того, минувшей ночью на станции "Чехов" Московской железной дороги загорелась электричка. Огонь уничтожил вагон. Кадры пожара выложили в соцсети сами пассажиры поезда, которые ехали из Серпухова в Царицыно.
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