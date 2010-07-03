Очевидцы рассказали о пожаре в Сокольниках. Огонь заметили рано утром в субботу, 27 апреля, на территории парка недалеко от центрального входа.
"Услышали хлопки, вой сирен, посмотрели в окно – на большой площади открытый огонь – примерно в месте, где находился ресторанчик с летней верандой. Каждые две-три минуты слышны были хлопки", – рассказала телеканалу Москва 24 очевидец Мария.
По данным МЧС, горело одноэтажное деревянное здание, по всей видимости, летнее кафе. Огонь охватил 120 квадратных метров.
"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня. Информации о пострадавших не поступало. Огню не дали перекинуться на деревья. Сначала пожар локализовали, а потом ликвидировали", – рассказал дежурный офицер ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Андрей Павлов.
Кроме того, минувшей ночью на станции "Чехов" Московской железной дороги загорелась электричка. Огонь уничтожил вагон. Кадры пожара выложили в соцсети сами пассажиры поезда, которые ехали из Серпухова в Царицыно.
По словам очевидцев, сначала они почувствовали запах дыма, а потом появился огонь. Машинисты остановили электричку в Чехове, где людей высадили из вагонов, и обесточили состав. На помощь спасателям от станции "Люблино" подогнали пожарный поезд.
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