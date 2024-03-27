Несколько машин столкнулись на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады

Фото: 123RF/olegdoroshin

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На территории ДТП работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в районе ДТП значительно затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – говорится в сообщении.

Утром 27 марта стало известно, что на внутренней стороне 107-го километра МКАД случилось возгорание автомобиля. На территорию аварии уже приехали оперативные службы. По данным Дептранса, возгорание произошло на обочине.

До этого сообщалось о ДТП на 28-м километре трассы М2 в Ленинском городском округе Подмосковья, где столкнулись две машины. В результате травмы получили два человека.