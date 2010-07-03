СК проверит информацию о выброшенных под Саратовом медкартах

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет проверяет информацию о выброшенных медицинских картах в городе Маркс в Саратовской области. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По данным СМИ, жители города нашли разбросанные медкарты с анкетными данными пациентов, а также с результатами обследований и анализов. Марксовский межрайонный отдел СК РФ по Саратовской области организовал доследственную проверку.

Сейчас следователи разбираются, почему порядок хранения медицинских документов был нарушен и каким образом личные данные людей попали в открытый доступ. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.