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13:54

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди жертв пожара в Каире

происшествия за рубежом

13:54

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Фото: twitter.com/OFFICIALSUSHMIT

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при пожаре, возникшем на вокзале в Каире после ЧП с поездом. Об этом сообщает Twitter посольства РФ в Египте.

Сотрудники дипмиссии продолжают следить за ситуацией. По последним данным, авария унесла жизни 28 человек, еще более 50 пострадали.

Сошедший с рельсов поезд влетел в платформу Рамсис. От столкновения вспыхнул, а затем и взорвался топливный бак. В итоге пламя стремительно охватило вагоны и платформу.

Сейчас на месте трагедии работают работники прокуратуры. Кроме того, вокзал посетил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, заверивший, что виновников случившегося найдут и накажут в кратчайшие сроки.

происшествия за рубежом

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