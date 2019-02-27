Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди жертв пожара в Каире

Фото: twitter.com/OFFICIALSUSHMIT

Граждане России, по предварительным данным, не пострадали при пожаре, возникшем на вокзале в Каире после ЧП с поездом. Об этом сообщает Twitter посольства РФ в Египте.

Сотрудники дипмиссии продолжают следить за ситуацией. По последним данным, авария унесла жизни 28 человек, еще более 50 пострадали.

Сошедший с рельсов поезд влетел в платформу Рамсис. От столкновения вспыхнул, а затем и взорвался топливный бак. В итоге пламя стремительно охватило вагоны и платформу.

Сейчас на месте трагедии работают работники прокуратуры. Кроме того, вокзал посетил премьер-министр страны Мустафа Мадбули, заверивший, что виновников случившегося найдут и накажут в кратчайшие сроки.