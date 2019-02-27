Жертвами взрыва газа в Казахстане стали три человека

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Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в казахстанском Таразе Жамбылской области, сообщает "Мир 24". Жертвами трагедии стали три человека, еще шестеро пострадали, из них один подросток.

Взрыв прогремел около 6:30 утра. Из здания эвакуировали 300 жильцов. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

По поручению президента республики Нурсултана Назарбаева была сформирована правительственная комиссия. Ее члены уже вылетели на место трагедии.