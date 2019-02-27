Четыре автомобиля столкнулись на юге Москвы

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Фото: depositphotos/thisisarto

Авария с участием четырех автомобилей произошла на Липецкой улице на юге Москвы.

Как сообщает "Комсомольская правда", газель протаранила фуру.

В результате ДТП серьезные повреждения также получили два легковых автомобиля.

По предварительным данным, никто не пострадал.