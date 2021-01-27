Ликвидировано возгорание автобуса на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

На улице Наметкина утром загорелся автобус № т72. В настоящий момент возгорание уже удалось ликвидировать, говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"Водитель оперативно остановил автобус и вывел всех пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", – заявили в столичном департаменте транспорта. Планируется, что причину происшествия установят совместно с производителем автобуса – ПАО "КАМАЗ".

Как уточнили в Дептрансе, инцидент произошел рядом с Профсоюзной улицей, по которой проходит компенсационный автобус вдоль Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

Ранее на улице Айвазовского загорелся автомобиль. Столб черного дыма окутал этот район.