Более 30 детей эвакуировали из дома в Перми после обрушения перекрытия

Более 30 детей эвакуировали из дома в Перми, где 27 января обрушилось перекрытие. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Также уточняется, что пришлось эвакуировать 151 жителя дома, где проживают в общей сложности 230 человек. Среди эвакуированных − 31 ребенок, уточнили в мэрии Перми.

"Все службы сработали оперативно. Пожарные оповестили жильцов, чтобы они покинули квартиры. Пострадавших нет", − сказано в сообщении мэрии. Пункт временного размещения организовали в городской гимназии № 33.

Днем 27 января рухнуло перекрытие между техническим этажом и крышей 14-этажного дома на улице Революции в Перми. В здании находятся 111 квартир. Первоначальное обследование показало, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Тем не менее специалисты продолжат проверку до понедельника, 28 января. Причины случившегося выясняются.