Из пожара в жилом доме на востоке Москвы спасли 11 человек

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Возгорание произошло в жилом доме на Хабаровской улице в Москве, передает ТАСС.

Один человек спасен, его передали медикам. "Пожар в доме 23, корпус 3 по Хабаровской улице ликвидирован на площади 25 квадратных метров", – сказали в ГУ МЧС по городу.

Из горевшей квартиры на 4 этаже спасен один человек, его передали медикам. С верхних этажей спасены десять человек.

Квартира, в которой находился очаг возгорания, была сильно захламлена, при пожаре происходили хлопки баллончиков. Возгорание полностью ликвидировано.

Ранее поступала информация о пожаре на теплоходе в акватории Москвы-реки. Однако спасатели не подтвердили ее: оказалось, что это были плановые учения.