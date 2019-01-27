Тело человека нашли на козырьке подъезда жилого дома на юге Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Человек разбился насмерть при падении с высоты на козырек подъезда жилого дома в Царицыне, сообщает Агентство "Москва".

Тело с характерными для падения с высоты травмами нашли на улице Веселая.

В пресс-службе ГУ МВД России подтвердили факт случившегося, не уточнив подробностей.