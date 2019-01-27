Информация о пожаре на теплоходе в Москве не подтвердилась

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Столичные спасатели не подтвердили сведения о пожаре на теплоходе в акватории Москва-реки.

"Информацию о пожаре на теплоходе не подтверждаем, проходят плановые учения", – передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на двухпалубном теплоходе, стоящем в районе Коломенской набережной, случился пожар.