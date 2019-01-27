Число пострадавших в пяти ДТП под Москвой выросло до 9

Фото: vk.com/Настоящий Чехов Вид

Количество людей, получивших травмы в пяти крупных ДТП с участием 35 автомашин в Подмосковье, увеличилось до девяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Аварии произошли на федеральных автодорогах М-2 "Крым" и М-9 "Балтия". Четверых пострадавших отвезли в больницы Московской области. Еще пятерым медики оказали помощь на месте.

Первоначально сообщалось о двух пострадавших при столкновении 16 автомашин на автодороге М-2 "Крым" в районе подмосковного Чехова. Причиной массового столкновения стали сильная метель и скользкая дорога.

В МВД уточнили, что на Симферопольском шоссе в Московской области за сутки произошло 35 аварий с участием 68 автомобилей. Тогда же появилось информация о том, что пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Аварии происходили на отрезке с 24 по 59 километры шоссе.

Видео: YouTube/SMItanka