В МВД уточнили количество аварий на Симферопольском шоссе

Движение на Симферопольском шоссе восстановлено после крупного ДТП

На Симферопольском шоссе в Московской области за сутки произошло 35 аварий с участием почти 70 автомобилей. Такие данные приводит "Интерфакс" со ссылкой на областной главк полиции. Пострадали пять человек, в том числе один ребенок.

Все ДТП оформлялись сотрудниками ДПС. Аварии происходили на отрезке с 24 по 59 километры шоссе.

Причиной случившегося стали сильная метель и скользкая дорога. К 18 часам последствия аварий устранили, автомобили убрали с дороги, но тяжелая дорожная обстановка сохраняется. Крупное ДТП случилось также на Новорижском шоссе. На 57-м километре в Истринском районе столкнулись 10 автомобилей, имеются данные об одном пострадавшем.

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 27 января из-за сильного ветра, снега и обледенения. Всего, по сведениям метеорологов, с 26 по 28 января выпадет не менее 20 мм осадков.