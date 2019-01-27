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09:27

Опубликовано видео крушения Ту-22М3 под Мурманском

происшествия

09:27

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Видео: YouTube/rusvesna. su1945

Запись с моментом крушения бомбардировщика Ту-22М3 при посадке на аэродроме в Мурманской области опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как во время приземления самолет буквально складывается пополам, после чего его обломки охватывает пламя.

По данным Минобороны, трагедия произошла 22 января во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Из-за попадания в снежный заряд самолет был вынужден совершить жесткую посадку.

Жертвами стали трое членов экипажа бомбардировщика. Еще один пострадавший сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

Обстоятельства случившегося устанавливает комиссия военного ведомства. Рассматриваются все возможные версии, включая техническую неисправность самолета. Полеты в районе ЧП запрещены.

Разбившемуся Ту-22М3 было 33 года. В 2012 году его капитально отремонтировали. Самолет планировался к модернизации.

происшествия

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