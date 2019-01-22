Полеты Ту-22М3 запрещены до выяснения причин аварии под Мурманском

Фото: ТАСС/пресс-служба министерства обороны РФ

Полеты бомбардировщиков Ту-22М3 запрещены до выяснения причин авиакатастрофы в Мурманской области, сообщает ТАСС.

22 января бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, попав в снежный заряд после планового учебно-тренировочного полета. В результате жесткого касания взлетной полосы самолет разрушился. Полет проходил без боекомплекта.

После разлива топлива на месте жесткой посадки Ту-22М3 начался сильный пожар. Военным и сотрудникам оленегорской пожарной части № 43 удалось оперативно потушить пламя.

Экипаж самолета состоял из четырех человек. Это командир, помощник командира, штурман и оператор. В результате ЧП трое человек погибли. Двое погибли на месте, третий летчик умер в военном лазарете. Еще один пострадавший летчик находится в больнице.