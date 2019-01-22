Скончался третий летчик Ту-22М3

Фото: снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Третий летчик жестко севшего в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3 скончался. Он умер в военном лазарете, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Таким образом, число жертв крушения достигло трех человек. Еще один пострадавший летчик находится в больнице.
Ранее в Минобороны подтвердили гибель двух членов экипажа Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Это командир, помощник командира, штурман и оператор.
22 января бомбардировщика Ту-22М3 совершил жесткую посадку, попав в снежный заряд после планового учебно-тренировочного полета. В результате жесткого касания взлетной полосы самолет разрушился. Полет проходил без боекомплекта, добавили в Минобороны.
После разлива топлива на месте жесткой посадки Ту-22М3 начался сильный пожар. Военным и сотрудникам оленегорской пожарной части № 43 удалось оперативно потушить пламя.
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