Скончался третий летчик Ту-22М3

Фото: снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Третий летчик жестко севшего в Мурманской области бомбардировщика Ту-22М3 скончался. Он умер в военном лазарете, сообщили ТАСС в региональном центре медицины катастроф. Таким образом, число жертв крушения достигло трех человек. Еще один пострадавший летчик находится в больнице.

Ранее в Минобороны подтвердили гибель двух членов экипажа Ту-22М3, потерпевшего крушение в Мурманской области. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Это командир, помощник командира, штурман и оператор.

22 января бомбардировщика Ту-22М3 совершил жесткую посадку, попав в снежный заряд после планового учебно-тренировочного полета. В результате жесткого касания взлетной полосы самолет разрушился. Полет проходил без боекомплекта, добавили в Минобороны.

После разлива топлива на месте жесткой посадки Ту-22М3 начался сильный пожар. Военным и сотрудникам оленегорской пожарной части № 43 удалось оперативно потушить пламя.