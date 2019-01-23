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11:40

Выжившего при крушении Ту-22М3 доставили в Москву

происшествия

11:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спецборт доставил в Москву единственного выжившего при крушении бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что сначала из Оленегорской ЦРБ пострадавшего отвезли в Североморск. А затем он полетел в столицу на Ил-76 с медицинским модулем. Находящегося в удовлетворительном состоянии летчика будут лечить в одном из центральных госпиталей Минобороны.

Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область вечером 22 января. Отмечалось, что угрозы для жизни пострадавшего нет.

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, попав в снежный заряд после планового учебно-тренировочного полета. Два члена экипажа погибли на месте, еще один позже умер в больнице. До выяснения причин трагедии полеты Ту-22М3 под Мурманском запрещены.

происшествия

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