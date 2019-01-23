Выжившего при крушении Ту-22М3 доставили в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Спецборт доставил в Москву единственного выжившего при крушении бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
Отмечается, что сначала из Оленегорской ЦРБ пострадавшего отвезли в Североморск. А затем он полетел в столицу на Ил-76 с медицинским модулем. Находящегося в удовлетворительном состоянии летчика будут лечить в одном из центральных госпиталей Минобороны.
Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей вылетел в Мурманскую область вечером 22 января. Отмечалось, что угрозы для жизни пострадавшего нет.
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, попав в снежный заряд после планового учебно-тренировочного полета. Два члена экипажа погибли на месте, еще один позже умер в больнице. До выяснения причин трагедии полеты Ту-22М3 под Мурманском запрещены.
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