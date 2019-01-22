Летчика с разбившегося в Мурманске Ту-22М3 переправят в Москву

Фото: снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Летчика с разбившегося в Мурманске Ту-22М3 доставят на лечение в Москву, сообщает "Интерфакс". Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Для его перевозки в Мурманскую область вылетел самолет Ил-76 со специальным медицинским модулем и бригадой военных врачей. Его поместят в военный госпиталь столицы. Отмечается, что угрозы жизни летчика нет.

22 января бомбардировщик Ту-22М3 совершил жесткую посадку, попав в снежный заряд после планового учебно-тренировочного полета. В результате жесткого касания взлетной полосы самолет разрушился. Полет проходил без боекомплекта.

После разлива топлива на месте жесткой посадки Ту-22М3 начался сильный пожар. Военным и сотрудникам оленегорской пожарной части № 43 удалось оперативно потушить пламя.

Экипаж самолета состоял из четырех человек. Это командир, помощник командира, штурман и оператор. В результате ЧП трое человек погибли. Двое погибли на месте, третий летчик умер в военном лазарете. Еще один пострадавший летчик находится в больнице.