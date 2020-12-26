Водитель насмерть сбил пешехода во дворе на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля во дворе жилого дома на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Дептранс в Telegram-канале.

"На улице Академика Арцимовича во дворе дома 22/19 автомобиль наехал на пешехода. В результате наезда погибла пожилая женщина", – говорится в сообщении.

Как уточняется, на месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее водитель Toyota сбил человека на самокате в районе Марьино. Авария произошла у дома 11 на Подольской улице. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и полиции.

