Летевший из Москвы в Челябинск самолет сел в Казани из-за смерти пассажира

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет "Аэробус 319-114", летевший рейсом из Москвы в Челябинск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани. Причиной стала смерть пассажира.

"В 16:54 поступило сообщение о том, что произошла вынужденная посадка самолета "Аэробус 319-114", летевшего по маршруту "Домодедово" (Москва) – Челябинск", – цитирует руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрея Родыгина "Интерфакс". Уточняется, что на тот момент пассажир потерял сознание.

Когда судно приземлилось, медики констатировали смерть мужчины. Погибшему пассажиру было около 45 лет.