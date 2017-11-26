Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

26 ноября, 23:07

Угроза взрыва в БЦ "Вернадский" не подтвердилась

происшествия безопасность

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Угроза взрыва в бизнес-центре "Вернадский" на западе столицы оказалась ложной.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", − сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по Москве.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и персонала бизнес-центра, после того как в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Как рассказали в правоохранительных органах, БЦ "Вернадский" тщательно осмотрели сотрудники экстренных служб и кинологи. Взрывных устройств обнаружено не было. Полиция устанавливает личность звонившего.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать