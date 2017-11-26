Угроза взрыва в БЦ "Вернадский" не подтвердилась

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Угроза взрыва в бизнес-центре "Вернадский" на западе столицы оказалась ложной.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", − сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД по Москве.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей и персонала бизнес-центра, после того как в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва. Как рассказали в правоохранительных органах, БЦ "Вернадский" тщательно осмотрели сотрудники экстренных служб и кинологи. Взрывных устройств обнаружено не было. Полиция устанавливает личность звонившего.