Из-за угрозы взрыва эвакуировали бизнес-центр "Вернадский" на западе Москвы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Посетителей и персонал эвакуируют из здания бизнес-центра "Вернадский" на западе столицы после анонимного звонка об угрозе взрыва.

"Поступила информация о возможной угрозе взрыва". − сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах города. Там также уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация посетителей и персонала бизнес-центра, расположенного в доме № 39 на проспекте Вернадского.

В правоохранительных органах столицы добавили, что место ЧП уже осматривают сотрудники экстренных служб и кинологи.