ФСБ показала видео с места ликвидации украинского террориста в Твери



ФСБ РФ показала ролик с места ликвидации террориста Украины рядом с военкоматом Твери.

На кадрах можно наблюдать самодельное взрывное устройство, гранату, а также тело украинского агента.

Инцидент произошел 26 октября. По данным ФСБ, гражданин РФ за деньги собирал и передавал Киеву информацию об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры области. После этого он изъял из схрона, который заблаговременно оборудовали для него, самодельное взрывное устройство и средства поражения, уточнили в ведомстве.

Во время задержания россиянин оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Из гражданского населения и сотрудников ФСБ никто не пострадали. Было возбуждено уголовное дело.

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