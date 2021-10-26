Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль въехал в ограждение дорожных работ и провалился в котлован на западе Москвы. Об этом в ночь на вторник, 26 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В районе 1-го Силикатного проезда, дом 13, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение дорожных работ, провалившись в котлован", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

На месте работают городские службы. Движение в районе ЧП не затруднено.

Ранее сообщалось, что в котлован на западе Москвы упала бетономешалка. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением и не успел вовремя притормозить. Ему удалось отделаться легкими ушибами.

До этого грузовик упал в котлован на юге Москвы, пострадал водитель. Инцидент произошел около дома № 25 на Варшавском шоссе. Мужчина самостоятельно выбрался из кабины, врачи оказали ему помощь на месте.