00:53
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль въехал в ограждение дорожных работ и провалился в котлован на западе Москвы. Об этом в ночь на вторник, 26 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
"В районе 1-го Силикатного проезда, дом 13, водитель автомобиля не справился с управлением и наехал на ограждение дорожных работ, провалившись в котлован", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.
На месте работают городские службы. Движение в районе ЧП не затруднено.
Ранее сообщалось, что в котлован на западе Москвы упала бетономешалка. По словам очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением и не успел вовремя притормозить. Ему удалось отделаться легкими ушибами.
До этого грузовик упал в котлован на юге Москвы, пострадал водитель. Инцидент произошел около дома № 25 на Варшавском шоссе. Мужчина самостоятельно выбрался из кабины, врачи оказали ему помощь на месте.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: