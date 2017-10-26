Уголовное дело возбудили после крушения вертолета в Норвегии

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности во время использования воздушного судна после инцидента с российским Ми-8 в Норвегии. Об этом в четверг, 26 октября, сообщает Северо-Западное следственное управлением на транспорте СК РФ.

Ранее стало известно, что МЧС России отправит на Шпицберген самолет Ил-76 со спасателями отряда "Центроспас" и центра "Лидер". Они присоединятся к поисковым работам на месте предполагаемого падения Ми-8.

Вертолет упал в море в 2–3 километрах от Баренцбурга, он летел из законсервированного поселка Пирамида. С радаров Ми-8 пропал в 15:35 по местному времени.

Воздушное судно находилось в лизинге у компании "Арктикуголь". В авиакомпании "Конверс-Авиа", которой принадлежит вертолет, заявили, что Ми-8 был технически исправен.

В настоящий момент российско-норвежскую спасательную операцию затрудняют погодные условия. Известно, что на борту воздушного судна находились восемь человек, в том числе трое научных работников. Все они – граждане России. По мнению экспертов, шансы на спасение экипажа еще есть.