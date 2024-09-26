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26 сентября, 17:40

Происшествия

Замглавы агентства по регулированию цен Ульяновской области арестован за хищения

Фото: depositphotos/Emevil

Замглавы агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области Сергей Ципровский арестован по делу о хищении 580 миллионов рублей у ПАО "Россети Волга". Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

Утверждается, что чиновника задержали на рабочем месте. Потом по ходатайству следователя его заключили под стражу. Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ЭБиПК областного управления МВД и УФСБ по региону.

Ранее была задержана министр труда и социального развития Северной Осетии Алина Айдарова по делу о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц.

Следствие уверено, что с 2022 по 2023 год должностные лица министерства сговорились и заключили с единственным поставщиком 53 государственных контракта на поставку товаров на общую сумму свыше 35 миллионов рублей. Таким образом, была нарушена процедура конкурентного определения поставщиков.

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