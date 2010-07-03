Продажу незарегистрированных в РФ лекарств пресекли в Москве

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Полиция и ФСБ пресекли в Москве работу группы, ввозившей

в Россию незарегистрированные лекарства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

Установлено, что трое мужчин организовали канал поставки лекарств и продавали их в интернете. Сейчас двое из них находятся под стражей, третий – под домашним арестом.

В ходе обысков обнаружено более 200 единиц незарегистрированных медицинских препаратов, компьютерная техника, электронные носители информации и финансово-хозяйственная документация.

Столичным главком СК возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору".

Ранее суд отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ России Айрата Хайруллина, который оставил без компьютеров один из главных факультетов учебного заведения.

За год он разобрал более 500 системных блоков, продавая снятые с них процессоры и модули памяти.