Прапорщик продал в интернете запчасти компьютеров ФСБ на 7,3 млн рублей

12:47
12:47
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Военный суд Московского гарнизона отправил в колонию-поселение старшего техника Академии ФСБ России Айрата Хайруллина, который оставил без компьютеров один из главных факультетов учебного заведения. Об этом пишет "Коммерсант".
Суд постановил, что за год своей работы в должности прапорщик разобрал более 500 системных блоков, продавая снятые с них процессоры и модули памяти. Хайруллин заявил, что тратил вырученные деньги на семью и букмекерскую контору.
В апреле 2016 года Академия ФСБ получила в распоряжение несколько новых помещений для факультета иностранных языков. Они сдавались "под ключ". Вся отделка была готова, аудитории укомплектованы мебелью, установлены компьютеры. Системные блоки запломбировали голографическими печатями.
В корпусах ввели пропускной режим. За него с августа 2017 года отвечал Хайруллин. Он принял имущество под свою ответственность и получил ключи от помещений.
15 октября 2018 года Хайруллин заявил начальству, что не смог сохранить вверенное ему имущество. Инвентаризация показала, что почти во всех факультетских компьютерах отсутствуют процессоры и модули памяти. Относительно целыми остались 20 системных блоков, но в них штатные процессоры Pentium были заменены на "устройства неизвестного происхождения без маркировки".
Хайруллин явился с повинной и рассказал все следствию. Он рассказал, что, как только получил ключи от помещений, сразу же разобрал пять системных блоков и продал снятые с них процессоры и модули памяти примерно за 25–30 тысяч рублей.
Он отметил, что в самом начале хищения планировал купить и вернуть украденное, когда появятся деньги. Далее он зарегистрировался в букмекерской конторе, сделал несколько ставок, но ничего не выиграл.
С августа 2017 года он каждую неделю доставал комплектующие и продавал их. Продажи он вел через сервисы "Юла" и Avito под вымышленными именами.
В марте 2018 года количество разобранных компьютеров исчислялось сотнями.
Экспертиза установила, что прапорщик снял и продал 430 процессоров Intel стоимостью 14–15 тысяч рублей каждый и 505 модулей оперативной памяти за 1,5–2,5 тысяч рублей.
Общий ущерб по делу суд определил в 7,273 миллиона рублей.
В суде было учтено, что прапорщик явился с повинной и раскаялся. Отмечается, что у него положительные характеристике по службе и он не был замечен ни в чем криминальном, кроме этого С учетом этих факторов обвинение в краже в особо крупном размере суд переквалифицировал на преступление средней тяжести и дал старшему технику четыре года колонии-поселения. К месту отбывания наказания Хайруллин должен был добираться сам. Время поездки ему зачтут в срок наказания.
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