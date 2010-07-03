Движение на Волоколамском шоссе восстановлено

Фото: twitter.com/gucodd

Движение на Волоколамском шоссе в Москве восстановлено после ДТП. Об этом сообщил Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter.

Ранее ЦОДД сообщал, что из-за ДТП с грузовиком движение в направлении центра и области было ограничено до двух полос.





В понедельник, 26 августа, КамАЗ перевернулся в результате ДТП в районе Покровское-Стрешнево.

Авария произошла на Волоколамском шоссе недалеко от дома № 95. Грузовик перевернулся после столкновения с автомобилем Opel.

