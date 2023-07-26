Росгвардия и ФСБ раскрыли коррупционную схему при госзакупке комплексов разминирования

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Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту причинения государству ущерба при осуществлении закупок для государственных нужд. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Отмечается, что Собственная безопасность Росгвардии совместно с ФСБ смогли раскрыть коррупционную схему. Дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следователями установлено, что при проведении государственных закупок цена на мобильные комплексы разминирования "Аракс" была завышена на сумму 227 миллионов рублей, добавили в ведомстве.

"В настоящее время об обстоятельствах произошедшего допрошены 12 человек, с целью изъятия документов, имеющих отношение к делу, проведены порядка 20 обысков", – указано в сообщении.

В СК подчеркнули, что расследование уголовного дела продолжается.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, несколько должностных лиц Росгвардии вступили в сговор с поставщиками из компании ООО "Комплексные системы", что и привело к хищению средств.

"В результате комплексы были закуплены по заведомо завышенной цене", – объяснил он в своем телеграм-канале.

В рамках дела удалось задержать начальника управления жилполитики департамента строительства Росгвардии Ярослава Наконечного, начальника отдела департамента реализации госпрограмм Игоря Елисеева и гендиректора компании, у которой производилась закупка, Олега Чекрышева.

Также был задержан заместитель гендиректора компании Александр Беляков и другие фигуранты, резюмировал он.

Ранее сообщалось об аресте заместителя начальника Центра госэкспертизы Росгвардии Алексея Снегирева, он был заключен под стражу на два месяца как фгурант дела о мошенничестве.

Хинштейн отмечал, что его подозревают в производстве подложной экспертизы. В деле также замешаны бывший глава управления организации капитального строительства департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Дмитрий Петрухин, его бывший заместитель Вадим Сафьянов и директор ООО "Энергострой" Максим Иванов.



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