Девять человек пострадали в ДТП в Туве

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Девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали в аварии с участием легковушки в Туве, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. Еще один пятилетний ребенок скончался.

ДТП произошло в Кызылском районе. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 22 человека и 9 единиц техники. Список пострадавших и диагноз выясняются.

В региональном главке МВД уточнили, что инцидент случился на 48-м километре автодороги Кызыл – Эрзин вблизи села Целинное. По данным ведомства, опрокинулась Toyota Alphard, которой управляла женщина 1984 года рождения.

Всего внутри находилось 10 человек – трое взрослых и семеро детей. Пострадавшие доставлены в больницу.