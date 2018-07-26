Авиабомба времен ВОВ найдена на севере столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Хорошевском районе столицы рабочие обнаружили на территории стройки авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом передает Агентство "Москва".

"На территории жилого комплекса "Прайм Тайм" по адресу: улица Викторенко, дом 11 строители нашли бомбу военных лет", – заявил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас саперы уже извлекли снаряд.

Ранее археологи обнаружили в центре Москвы предметы быта, религиозные артефакты и монеты XVIII–XX веков. Находки были сделаны в Армянском и Малом Златоустинском переулках во время работ по благоустройству.