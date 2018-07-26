На границе Испании и Марокко произошли столкновения мигрантов и полиции

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Столкновения между мигрантами и полицией произошли на границе Марокко и испанского анклава Сеута. Поступили данные о раненных с обеих сторон, за медицинской помощью в Красный Крест обратились около 150 человек.

По данным Europa Press, около 600 человек пошли на штурм семиметровых заборов на границе с Испанией. Несколько сотен человек перепрыгнули преграду. Очевидцы рассказали, что мигранты использовали дезодоранты в качестве огнеметов и забрасывали силовиков фекалиями. Кроме того, они пытались срезать колючую проволоку на заборах при помощи "болгарок"

Всего в Красный Крест обратились 592 человека, из них ранения и травмы получили 132, одиннадцать мигрантов госпитализировали. Из сотрудников гражданской гвардии за помощью обратились 22 человека, четверо доставлены в больницы, сообщила медорганизация в Twitter.

Границу Испании и Марокко в анклавах Сеута и Мелилья оборудовали заборами с колючей проволокой, но это не останавливает мигрантов от попыток попасть в европейское государство. Многие из них часами сидят на ограждениях, пока их пытаются оттуда сбросить представители правоохранительных органов. Мадрид обещал убрать колючую проволоку со стен из соображений гуманности.

Не считая успешно штурмовавших преграду мигрантов, с начала 2018 года через анклавы в Испанию прорвались 3125 мигрантов.