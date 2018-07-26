Личности трех туристов с перевернувшегося катамарана в Хакасии подтверждены – МЧС

26 июля, 11:30
Мужчина и двое детей, вышедшие к людям в районе перевернувшегося катамарана на реке Она в Хакасии, являются туристами с этого судна, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Трое человек были обнаружены в 25 июля, тогда их личности еще не были установлены. Выяснилось, что мужчина и дети шли в составе туристической группы при сплаве по реке Она. "Они самостоятельно смогли выйти на автодорогу Абаза – Ак – Довурак к базе Абазинского дорожно-строительного управления", – пояснили в ведомстве.
Состояние здоровья туристов удовлетворительное. Отмечается, что перед походом они не зарегистрировались у спасателей. В группе были жители Москвы и Пензы.
По данным спасателей, инцидент произошел в труднодоступной местности. К поискам пропавших подключится вертолет Ми-8. До этого не получалось задействовать авиацию из-за погоды.
"Точка, где перевернулся катамаран с туристами, спасателям известна. Оттуда и начнется авиаразведка. У специалистов имеется связь с наземной группировкой, при необходимости в любой момент можно взять спасателей с земли и доставить к месту поисков", – добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что одному из шести участников сплава удалось выбраться на берег, где его нашла другая туристическая группа. Место нахождения двух женщин с катамарана остается неизвестным.
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