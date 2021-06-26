Найден травматический пистолет, который применяли в конфликте в Ивановской области

19:38
Фото: ivanovo.sledcom.ru
Сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли травматический пистолет, который применялся во время конфликта со стрельбой в Кохме Ивановской области. Об этом сообщает ТАСС.
"Найден травматический пистолет. Но во время конфликта в качестве оружия использовались и различные предметы, сейчас устанавливается, какие именно", – заявил собеседник информагентства.
По данным регионального управления МВД, ранее было найдено охотничье ружье "Сайга", из которого также производились выстрелы.
Следственное управление СК РФ по Ивановской области сообщило, что ссора между группой неизвестных и 30-летним мужчиной с его двумя приятелями произошла у частного дома на улице Лермонтова в ночь с 25 на 26 июня.
По факту произошедшей в результате столкновения стрельбы, из-за корой погиб 30-летний мужчина, было возбуждено уголовное дело. Один из стрелявших задержан, ведется розыск второго мужчины.
В Ивановской области неизвестные устроили стрельбу
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